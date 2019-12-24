وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على قرار رئيس الجمهورية 603 لسنة 2019 بتعديل رقم 2 على اتفاق تنفيذ منحة مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبين الوكالة الفرنسية للتنمية الموقع بالقاهرة في أكتوبر 2019.

وأكد تقرير اللجنة الذي عرض على الجلسة، أهمية المنحة لتخفيف العبء على الموازنة وتنفيذ خطة الدولة لتوصيل الغاز للمنازل، بهدف تحسين ظروف المعيشة بالمناطق المهمشة.

ولفت مقرر اللجنة خلال الجلسة إلى الموافقة على تعديل الاتفاقية بالتعديل على اتفاق منحة بمبلغ 68 مليون يورو والموقع في 2016، الذي صدر بقرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2016، ووافق عليه المجلس، ويهدف التعديل الأخي الحالي لتحقيق الغاية ذاتها من خلال مساهمة مالية لتوصيل الغاز للمنازل بشكل أكبر.

وقال النائب محمد الغول عضو المجلس في كلمته بالجلسة العامة للمجلس، إنّه لابد من مراعاة مناطق ومحافظات الصعيد والتوزيع الجغرافي في تنفيذ المنحة.