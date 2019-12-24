مشاركون بـ"قادرون باختلاف 2" يكشفون كواليسه لـ"الوطن": السيسي أسعدنا

للمرة الثانية على التوالي، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، على حضور احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت عنوان "قادرون باختلاف 2"، التي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بالمشاركة مع وزارة الشباب والرياضة، في مركز المنارة "للمؤتمرات والمعارض الدولية" بالتجمع الخامس.

ومن بين المئات من ذوي الإعاقات المختلفة الذين شاركوا بالحفل، كان محمد كيلاني، أول عربي يقطع مسافة 100 كيلومتر في ماراثون من القاهرة للعين السخنة بقدم صناعي، وأكد أن الاحتفال كان منظم على أكمل وجه، بشكل يدعو للفخر والسعادة، فضلا عن تكليله بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكشف كيلاني، لـ"الوطن"، جانب من الحفل، بأنه كان عبارة عن فقرات فنية مختلفة ومتنوعة، بدأت بكلمة للرئيس، وأخرى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وثالثة للدكتورة أمل مبدى، عضو الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية، ورئيس الاتحاد المصري.

وتابع أن مقدمة الحفل، كانت الإعلامية جاسمين طه زكي، فيما شهدت الاحتفالية أغنية بعنوان "بطل الحكاية" للفنان حسين الجسمي، بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة البصرية، كما أدى آخرون أغنيتي "ابن مصر وقادرين نعملها".

وشهد الحفل، فيلما تسجيليا لاحتفالية العام الماضي، والانجازات التي حققها الاتحاد، بجانب عرض مسرحي كانت بطلته الفنانة شيري عادي مع العديد من ذوي الإعاقات الذهنية، واسكتش كوميدي، شارك فيه أيضا ذوي الاحتياجات مع الفنان بيومي فؤاد، فضلا عن جلسة حوارية لذوي الإعاقة أدارها الفنان مصطفى شعبان، شاركت فيها الإعلامية رحمة خالد، وفقا لكيلاني.

فيما قالت ندى أحمد، من ضعاف السمع، وإحدى المشاركات في العرض المسرحي بالحفل، باعتبارها لاعبة جمباز منذ طفولتها، وسفيرة ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بنسخته الثانية العام الماضي، إن مشاركتها تدعو للفخر والسعادة الشديدة.

وأضافت أن الحفل شهد تكريم الرئيس، للعديد من النماذج البارزة من ذوي الإعاقات، منهم أول معيد بالجامعات من أصحاب متلازمة داون، مشددة على أن ذلك يثبت اهتمام وتقدير السيسي الكبير، لكل فئات ذوي الاحتياجات، معربة عن سعادتها الشديدة أن تشهد على ذلك الحفل المميز، مشيدة بتنظيمه وتنوع فقراته الفنية، وهو ما أسعد جميع الحضور بالحفل.