أكد الحارس القضائى لنقابة الصيادلة، المستشار محمد فكري، ولجنة إدارة النقابة بعضوية الدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر، إن النقابة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع القسط الأول من قيمة الأرض وقيمته 31 مليون جنيه.

وأضافت النقابة، أنه تم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتسليمها للنقابة فعلياً بتاريخ 4 نوفمبر الماضى، وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة، وفى انتظار القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات لبدء البناء.

وأوضحت النقابة، أن أرض مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيصها من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، وتقع على مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.

وأشارت نقابة الصيادلة، إلى أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة بالأرض، تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعما للصيادلة، مع نادى رياضى ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق ولاند سكيب، وحمامات سباحة.

يذكر أنه كان قد سبق وقامت نقابة الصيادلة، بسداد 25% مقدم شراء الأرض وقيمته 22 مليون جنيه، وتم سداد أول قسط من قيمة الأرض فى شهر سبتمبر الماضى وقيمته 31 مليون جنيه، على أن يتم استكمال باقى الأقساط المقرره فى شهر 9/2020، حيث سيتم سداد 28 مليون جنيه، وفى شهر 9/2021، سيتم دفع آخر قسط وقيمته 24 مليون جنيه.