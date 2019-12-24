أصيب مواطن بالمنصورة، اليوم، بطلقات خرطوش في الرقبة، واتهم مسجل شقي خطر، بمنطقة عزبة عقل، بإطلاق النار عليه لخلافات الجيرة، وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهم، والذي أرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغا من أهالي منطقة شارع عبدالسلام عارف من ناحية عزبة عقل دائرة قسم ثانِ المنصورة، بالعثور على شخص مصاب بطلق خرطوش بأنحاء متفرقة بالجسد، بعدما اعتدى عليه بالضرب أحد جيرانه بالمنطقة.

انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس مباحث قسم ثانِ المنصورة، وبالفحص تبين إصابة أحد الأشخاص، يدعى "سامي. ا"، مصاب برش خرطوش بالرقبة، نتيجة إطلاق نار عليه من أحد الأشخاص بالمنطقة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودلت تحريات المباحث وجود خلافات سابقة بين المصاب وأحد جيرانه، ويدعى "فتحي. أ. ح"، وشهرته "فتحي طأطأ"، مسجل شقي خطر تحت رقم 605 فئة "ب" سرقات عامة، وأنه هو من أطلق النار عليه، بسبب خلافات الجيرة بينهما.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف في محضر الشرطة بإطلاقه النار على المصاب بواسطة فرد خرطوش كان بحوزته، وبإرشاده، جرى ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.