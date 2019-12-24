قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعى لترسيخ مبادئ جديدة، وهي إنسانية الدولة المصرية، وهو ما جسده خلال حضوره لاحتفاليات "قادرون باختلاف".

وأضاف "أحمد" خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن ذوى القدرات الخاصة، دائما ما يحققون إنجازات وبطولات تفوق الخيال في مختلف المجالات: "النهاردة شوفنا العديد من النماذج الهائلة، وهناك علاقة خاصة بين هؤلاء والرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرونه الملاذ الأخير والأب الروحي لهم"، موضحا أن هناك حالة من التعلق الشديد بين كل المعاقين والرئيس، الذي نجح في تحويل مصر إلى الإنسانية: "دولة بدون قلب ولا عاطفة هتكون قاسية جدا".

وأكد أن اهتمام السيسي بذوى القدرات الخاصة، يعكس إنسانية الدولة المصرية، حيث أن الدولة بلا إنسانية هو وطن محروم من التعاطف والتكاتف والتلاحم: "يارب كل ما يفعله السيسي نشوفه في تعزيز وحدة الشعب المصري".