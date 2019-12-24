قال الدكتور محمد سامي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، إن احتفالية الجامعة بعيد العلم السادس عشر، تواكب الاحتفال بمرور 111 عاما على تأسيسها، وتتويجا للأنشطة الطلابية والمبادرات، التي نظمتها في إطار استراتيجية الدولة.

وأضاف "سامي"، خلال كلمته في احتفالية عيد العلم السادس عشر بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وحضور عدد من كبار رجال الدولة، الذين تخرجوا فيها، بجانب عدد من الأساتذة الحاصلين على جوائز الدولة، أن تكريم أساتذة جامعة القاهرة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، يعتبر بمثابة لمسة وفاء لأبنائها المبدعين، ودعوة المجتمع الجامعي لمواصلة العطاء.

وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن 2 من أبناء الجامعة، حصلوا على جائزة النيل، و9 حصلوا على جائزة الدولة التقديرية، و2 حصلوا على جائزة الدولة للتفوق، بجانب 9 حصلوا على جائزة الدولة التشجيعية، و3 على جائزة الرواد، بالإضافة إلى 4 جوائز للمرأة.

وتابع، وفقا لمؤشر البحث العلمي الصادر في أغسطس الماضي، بلغ عدد العلماء الذين جرى تكريمهم ضمن 2215 عالم، لحصولهم على جوائز الدولة، وكانت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من المكرمين، بفارق كبير للغاية عن أقرب المنافسين لها، حيث حصلت الجامعة على 572 جائزة.

ولفت إلى حصول 7 علماء من أبناء الجامعة على جائزة الجامعة للتميز، و12 لجائزة الجامعة التقديرية، و14 لجائزة الجامعة للتفوق، و27 لجائزة الجامعة التشجيعية، وعالم لجائزة الجامعة الاختراع، مشيرا إلى أن دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الجامعة، هو تفعيل المبادرات الرئاسية وتنفيذها على أرض الواقع، مثل المبادرات الخاصة بصحة الإنسان المصري، وتكافل وكرامة وصنايعية مصر، موضحا أن القطاع حرص على التوجيه والمتابعة والإشراف، لـ167 مركز بحثي وخدمي واستشاري.