توافد الأقباط وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب، وممثلي الكنائس، منذ قليل، على كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، لحضور قداس عيد الميلاد المجيد، الذي يترأسه الدكتور منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية.

وشهدت الكاتدرائية، تعزيزات أمنية مكثفة، وأمنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

وشددت الأجهزة الأمنية على عدم دخول أي شخص يحمل دعوات لحضور القداس، ومطالبة الأقباط الحاضرين بالكشف عن وشم الصليب حتى يتم السماح لهم بالدخول وعدم اندساس أحد بينهم.