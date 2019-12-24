ألقى الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة الطائفة الأسقفية بمصر، كلمة خلال قداس عيد الميلاد، الذي ترأسه بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، مساء اليوم، بحضور اللواء شرطة إبراهيم يوسف إبراهيم، مندوبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من النواب والشخصيات العامة.

وقال المطران منير حنا: "إن ميلاد السيد المسيح يُعد حدثًا فارقًا في تاريخ البشرية، فالميلاد قسّم الزمن إلى ما قبل الميلاد، وما بعد الميلاد، وميلاد المسيح جاء محققًا للعديد من النبوات التي تنبأ بها أنبياء العهد القديم قبل الميلاد بمئات السنين".

وأضاف رئيس الأسقفية: "لقد جرى ميلاد المسيح بطريقة معجزية، حيث ولد من عذراء هي العذراء مريم، والكتاب المقدس يذكر لنا أنه حدثت ظواهر خارقة للطبيعة أثناء الميلاد، فالملائكة رنمت في السماء، وأعلنوا عن ميلاد المسيح الذي انتظره الشعب طويلًا، ونور عظيم أشرق في السماء، ونجم عجيب قاد المجوس من بلاد فارس حتى وصلوا إلى بيت لحم وتقابلوا مع الطفل الرضيع يسوع المسيح".

وتأمل مطران الأسقفية في كلمته في حدث زيارة المجوس للطفل الوليد المسيح، قائلا: "إن المجوس هم طائفة من الكهنة، وكانوا يعيشون في مملكة فارس، وكانوا يعملون في مجال الفلك والنجوم، ويظنون المسيح ملك اليهود المنتظر"، مشيرًا إلى أن مجئ المسيح مرتبط بظهور المجد والنور، كما أن مجيئه الثانى سيكون مرتبطا بظهور مجده أيضا.

وتطرق المطران منير حنا إلى خطة الله وحمايته للمسيح، من هيرودس الذى كان ينوى قتله، ما دفع المسيح والعائلة المقدسة إلى الهروب لمصر التي أصبحت ملجأ للمسيح، وبسببه تباركت مصر.

واختتم المطران منير حنا، كلمته بإعلان الصلاة من أجل مصر وشكر الله من أجل كل تقدم حققته فى مختلف المجالات الاقتصادية، واستكمال البنية التحتية، وطالبا من الله أن يحفظ مصر من كل شر، وأن يعم السلام في العالم.