أعلنت صحة البحرالأحمر عن توافر لقاح الإنفلونزا، وذلك للمواطنين الراغبين في التطعيم بمكاتب الصحة بجميع مدن المحافظة، وذلك تحت إشراف طبي وطاقم تمريض مدرب.

وأفاد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، في تصريح صحفي لـ"الوطن"، أنّ يجرى توفير اللقاح لأول مرة من وزارة الصحة للمحافظة بسعر مدعم بقيمة 50 جنيه للجرعة الواحدة تحت إشراف طبي كامل، مضيفا أنّ طريقة الحفظ وتخزينه سليمه ويخضع للإشراف المستمر، إضافة إلى فريق طبي مدرب على طرق الحقن والتطعيم.

وقال "مرعي" إنّ لقاح الإنفلونزا هو Vaxigrip الفاكسيكريب يسمح بالحقن لجميع الأعمار بداية من 6 شهور فأكثر، مؤكدا أنّ الحقنة تستخدم مرة واحدة، مشيرًا إلى أنه يتواجد وهو موجود الآن بـ 5 مكاتب صحة بجميع مدن المحافظة بمكتب صحة الغردقة، مكتب صحة راس غارب، ومكتب صحة القصير، ووحدة سفاجا الصحية، ومركز صحة مرسى علم.

وأكد أنّ اللقاح المتواجد بالإدارات الصحية الآن أنتج العام الحالي، وجرى طرحه ليناسب موسم الإنفلونزا الحالي، وذلك بعد دراسة التحور في نشاط الفيروس المسبب الإنفلونزا، مشيرا إلى أنّه فعال وتأثيره قوي بعكس اللقاحات المتواجدة بالصيدليات الخاصة، والمنتجة من فترات سابقة.

وتنشر "الوطن" أهم المعلومات عن لقاح الإنفلونزا:

يعطي اللقاح عن طريق الحقن العضلي، ويحفز الجهاز المناعي لدى الإنسان على إنتاج أجسام مضادة تقاوم فيروسات الإنفلونزا وتحاربها حال دخولها الجسم فيما بعد، وتبدأ فعالية اللقاح خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إعطائه، ويعطي مناعة ضد فيروسات الإنفلونزا قد تصل حتى 90% وتستمر سنة كاملة، وحتى في الحالات التي تحصل بها الإصابة بالإنفلونزا بعد أخذ اللقاح فإن الأعراض تكون أخف وأقل حدة ويعطي لجميع الأعمار بداية من 6 شهور، وتكون الجرعة نصف المصل حتى ثلاث سنوات الجرعة كاملة، وتكرر الجرعة بعد شهر حتى 9 سنوات، وبالنسبة للمرأة الحامل يفضل بعد الثلاثة شهور الأولى، وفي الرضاعة مسموح به.