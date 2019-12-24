استنكرت منى خليل، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، واقعة استخدام بعض الأشخاص، أسلحة بيضاء لقتل وتعذيب كلب في منطقة المطرية، موضحة أن تلك الوقائع، التي يشهدها المجتمع المصري من التنكيل بالكلاب، سببها غياب قانون حماية حقوق الحيوان.

وأشارت "خليل"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن مشهد التنكيل وقتل كلب المطرية، لم يكن الأول، حيث جرى التنكيل بأحد الكلاب منذ أسبوعين، ولم يتحدث أحد عن الواقعة، بسبب عدم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت رئيس جمعية الرفق بالحيوان، إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة، التي ليس بها قانون لحماية حقوق الحيوان، رغم أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون للبرلمان، منذ أكثر من عام، بخصوص تعذيب الكلاب والتنكيل بها، ولكن لم يطرح للنقاش حتى الآن.

وتابعت: "نستقبل حالات التنكيل وتعذيب الكلاب بشكل يومي، والكثير من المواطنين شاهدوا حادثة المطرية، دون أن يتدخلوا لوقف هذا الأمر البشع، ودول مشاركين في هذه الجريمة".