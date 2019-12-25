قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس اليوتيوبر الشهير شادي سرور 15 يوما على ذمة التحقيقات، التي باشرتها معه أمس في اتهامات منسوبة له.

ووجهت النيابة لسرور اتهامات: مشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاتهامات موضوع التحقيق في القضية 448 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

يذكر أن شادي سرور ألقي القبض عليه وعرض على نيابة أمن الدولة قبل عدة ساعات للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة له، والتي تقرر حبسه بموجبها على أن تستكمل النيابة التحقيق معه في جلسات أخرى.