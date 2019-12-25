بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، قبل قليل، أول زيارة برلمانية إلى وكالة الفضاء المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وضمّ الوفد البرلماني للجنة التعليم والبحث العلمي، هاني أباظة وكيل لجنة التعليم، ماجدة بكري وكيله اللجنة، ليلي أبوإسماعيل أمين السر، هالة أبوعلي، ماجدة نصر، مني عبدالعاطي، وعمرو دوير.

وتهدف وكالة الفضاء المصرية لاستحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.

ونص القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.