وصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون صباح اليوم الأربعاء، إلى قصر الشعب بوسط الجزائر العاصمة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري.

وعقب إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد، صافح الرئيس الجزائري أبناء الفريق قايد صالح وأسرته وقدم لهم العزاء في فقيد الجزائر.

وتبع الرئيس تبون في إلقاء النظرة الأخيرة، الرئيس المؤقت السابق عبدالقادر بن صالح، وصبري بوقادوم رئيس الوزراء بالإنابة وصالح قوجيل رئيس مجلس الأمة بالإنابة (الغرفة العليا بالبرلمان)، وسليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان)، وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، والوفود الرسمية المشاركة في تشييع الجنازة.

وكان جثمان الفريق قايد صالح وصل إلى قصر الشعب صباح اليوم لبدء مراسم تشييع جنازته، حيث كان في استقبال الجثمان اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة وقادة القوات المسلحة الجزائرية، ووضع الجثمان ملفوفا بالعلم الجزائري في القاعة الرئيسية للقصر تمهيدا لإلقاء النظرة الأخيرة عليه من كبار المسؤولين الجزائريين والمواطنين الذين توافدوا على القصر منذ أمس.

يذكر أنّ الفريق قايد صالح وافته المنية صباح الاثنين الماضي عن عمر ناهز 80 عاما.