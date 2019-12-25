قال اللواء مصطفى أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ العمل جار في الفترة الحالية على إنشاء عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بعدد من المحافظات.

وفنّد أمين خلال كلمته في افتتاح مشروعات في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشروعات، وهي 9 مجمعات مزارع ماشية في الوادي الجديد والمنوفية والبحيرة والفيوم ومطروح، بإجمالي طاقة استيعابية 54 ألف رأس ماشية للتربية من سلالات اللحم، و19 ألف رأس ماشية لإنتاج الألبان، ومن المقرر الانتهاء منها في أكتوبر 2020.

وتابع أنّه جار إنشاء مجزرين آلييين متكاملين في سفاجا والنوبارية، ومن المقرر الانتهاء من إنشائها في أبريل وأكتوبر 2020 على التوالي، وإنشاء مصنعين لإنتاج الألبان المختلفة في برج العرب ومدينة السادات بإجمالي طاقة إنتاجية 240 ألف طن سنويًا، والمقرر الانتهاء من إنشائها في ديسمبر 2020.

ولفت أمين إلى أنّه بنهاية 2020 سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المليون ونصف رأس بطاقة 200 ألف رأس ماشية تتجاوز تكلفتها نحو 20 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.