أكد جيوا اتشينوا رئيس مجلس ادارة شركة كوجيمات الايطالية، أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في الفيوم، يضم قسما خاصا بإنتاج "البولوبيف" المعبأ، وبذلك يتم استكمال الدائرة المعروفة من الماشية الحية إلى الماشية المعبأة كليا، كما أكد على أن جميع بقايا الماشية من شحوم وعظام ودم، يتم تحويلها لمواد ذات قيمة، لتقليل التلوث البيئي، وكذلك الاستفادة من البقايا داخل مراحل الإنتاج المختلفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح عدد من المشروعات القومية بالفيوم، "بصفتي الممثل الأعلى لشركة كوجيمات، أُعرب عن سعادتي وتأكيدي على أنه بالرغم من أن هذا المجمع المتكامل المقام بمحافظة الفيوم، ليس أكبر مجزر من حيث الحجم، لكنه الأكثر تكاملا في مجال اللحوم في القارة الأفريقية، وهذا نتيجة التعاون المثمر الذي تم بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للإنتاج الحيواني وشركة كوجيمات".