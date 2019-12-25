وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس النواب برئاسة همام العادلي صباح اليوم، على الاقتراح برغبة الذي قدمه النائب عبدالحميد كمال، بتطوير التقسيم الإداري بمحافظة السويس، بتحويل واعتماد حي الجناين ليصبح "مدينة الجناين"، وإحياء "السويس، الأربعين، فيصل، وعتاقة"، على أن يكون الحي رقم 5 مستقبلا باسم "حي السلام" لتحقيق خدمات وتنمية أفضل للمواطنين.

وقدّم النائب مذكرة علمية تفصيلية بها المعلومات ومكونات الحي الإداري، ومساحته الممتدة من حي السويس حتى حدود محافظة الإسماعيلية – القاهرة ،وحتى عيون موسى شرق القناة وسيناء، والذي بداخله نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلا عن تنوع الأنشطة الاجتماعية والكثافة السكانية.

جاءت موافقة اللجنة بحضور السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس المهندس خالد سعداوي، الذي أعلن موافقة المحافظة على التطوير وخدمة شعب السويس، وقدم المذكرة التفصيلية التي اعتمدها محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر، وأرسلت إلى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بأهمية التطوير الإداري للمحافظة لمزيد من الخدمات ومشاريع التنمية لأبناء السويس.