قال اللواء طبيب بيطري فايز محمد أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، أنه سيتم افتتاح أربع مجمعات للإنتاج الحيوانى بمحافظة البحيرة، بإجمالي طاقة استيعابية 40 ألف راس في الدورة.

وأكد اللواء فايز، خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، أن هذا المشروع يمثل في جوهرة خطوة مهمة في مجال الأمن الغذائي، لما يقوم به من دور محوري لمواجهة التحديات الاقتصادية لأهم السلع الاستيراتيجية، وعنوانا مهما لكافة الإجراءات والمعايير العلمية والجودة العالمية، طبقا لدستور صحة وسلامة الغذاء، كما يمثل بعدا وقائيا لصحة وسلامة المواطن المصري.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزرا آليا متكاملا ومركزا علميا بيطريا، ومزرعة نباتية بحثية ومصنعا للحوم المصنعة ومنفذا للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.