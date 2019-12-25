نائب يطالب وزير التعليم بإعادة 36 ألف مدرس لعملهم: أوضاعهم ادّمرت

أشاد عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب، باستجابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاقتراحه بإعادة النظر في صعوبة إجراءات التقدم لمسابقة الـ120 ألف معلم، وأنّ الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل في الوزراة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

وطالب مرشد في بيان عنه اليوم، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإسراع في اتخاذ خطوات تنفيذية على أرض الواقع، وإعلان التوقيتات الزمنية للمسابقة، مقترحا الإعادة الفورية لـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة، واستكمال المسابقة بعد ذلك.

ووجّه مرشد حديثه للوزير قائلا: "يا معالى الوزير، طالما في نية الوزارة إعادة عمل الـ36 ألف معلم، يبقى خلاص اتخذ قرار فوري بإعادتهم، هؤلاء المعلمين تم تدمير أوضاعهم الاجتماعية بعد ان استقرت، ومنهم من تزوج ولديه أولاد، كما أنك لديك علما كاملا بالعجز الصارخ في المعلمين على مستوى الجمهورية، أرجوك اتخذ قرارا عاجلا الآن وليس غدا بإعادة هؤلاء المعلمين".