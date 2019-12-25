التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع العاملين بمشروعات الإنتاج الحيواني بالفيوم، عقب انتهاء جولته التفقدية بالمشروعات، وذلك عقب انتهاء حفل افتتاح عدد من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، باكورة مشروعات الثروة الحيوانية المتمثلة بمجمع الإنتاج الحيواني المتكامل، الذي يضم 3 مزارع للتسمين والتربية ومجزر آلي متكامل ومركز علمي بيطري، ومزرعة نباتية بحثية ومصنع للحوم المصنعة ومنفذ للبيع، كما يفتتح 4 مزارع نموذجية في النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقام عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.