أنقذت العناية الإلهية، الفنان الشاب أحمد داش، من موت مُحقق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما تعرض لحادث سير ضخم، في أثناء عودته من التصوير.

ونشرت منال الشوربجي، والدة "داش" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة السيارة التي كان يستقلها "داش" بعد الحادث، مُعلقة عليها: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد".

وكان الفنان أحمد داش، وافق على المشاركة في بطولة مسلسل "البرنس" للمخرج محمد سامي، بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه رمضان المقبل.

ويجري "سامي"، تحضيرات مكثفة لمسلسله، بعد استقراره علي باقي الأبطال، وهم غادة عادل، روجينا، أحمد زاهر، إيمان العاصي، إدوارد، وصفاء الطوخي.

يُذكر أنَّ آخر أعمال أحمد داش، كان فيلم "كازابلانكا"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر من العام الماضي، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، أياد نصار، لبلبة، عمرو عبدالجليل، والتركي خالد أرجنش، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.