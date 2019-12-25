قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنَّه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "البعض لا ينتهي للمأذون مرتين" منذ 3 أسابيع تقريبًا، ومن المُقرر طرحه في موسم عيد الفطر المُبارك.

وأكّد "عبدالعزيز" خلال حواره مع الإذاعية فاطمة مصطفى عبر برنامجها "الراديو بيضحك" على "الراديو 9090"، إنَّ أيمن وتار مؤلف الفيلم، قرر أنَّ يُناقش أزمة الزواج والطلاق في هذا العمل السينمائي، كفكرة اجتماعية تشغل بال عدد كبير من المواطنين، متابعًا "هذه الموضوعات مستمرة عبر الأزمة المُختلفة ولم تنته إطلاقًا".

ونفى ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية بشأن ما أثير أنَّ فكرة الفيلم الجديد، تشبه فكرة فيلمه "نادي الرجال السري"، مؤكدًا أنَّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، موضحًا أنَّها مُجرد فكرة اجتماعية فقط.

وقال "عبدالعزيز"، إنَّ "البعض لا ينتهي للمأذون مرتين" يطرح تساؤلًا خلال الأحداث، وهو "لو رجع بيك الزمن.. هتتجوز مراتك تاني ولا لأ؟"، مازحًا بقوله: "الفيلم هيعمل مشاكل في مصر أول ما ينزل".

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وبطولة كريم عبد العزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وتدور أحداثه حول مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية التي لها علاقة بالزوج والزوجة وصراعاتهما بعد الانفصال.