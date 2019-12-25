محافظ المنيا يبحث مع وفد "إنقاذ الطفولة" نشاط الهيئة في 45 قرية بملوي

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن إغفاله في إحداث التنمية الحقيقية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مطالبا بتفعيل أكبر لدور مؤسسات المجتمع المدني في المحافظة، وتنسيق جهود الجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الخدمة العامة، لتحقيق أكبر فائدة باعتبار المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية برئاسة الدكتور عصام العدوي، وأماني الزيات، مدير منطقة الصعيد، وهيام مصطفي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وذلك لعرض أنشطة الهيئة بمصر، وخاصة بمحافظة المنيا حيث ينفذ في مركز ملوي، برنامج الصداقة الذي يهدف إلي تقديم خدمات تنموية متنوعة متكاملة للأطفال في مجال الصحة والتعليم والنشء والشباب، من خلال منهجية دورة حياة الطفل من عمر يوم إلي 18 عاما.

أكد المحافظ على دعم أنشطة وبرامج حماية الطفل بالمحافظة، وتقديم كل التسهيلات لتنظيم عمل الهيئة في القرى المستفيدة للنهوض ببرامج حماية الأطفال، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهود لخلق بيئة تعليمية واجتماعية مناسبة لرعاية الأطفال، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم.

استعرض وفد إنقاذ الطفولة الدولية جهود عملهم بالمحافظة في أنشطة برنامج الصداقة بناءا علي بروتوكول تعاون بين الهيئه والمحافظة اعتبارا من 2018 وعلي مدار عشر سنوات، والذي ينفذ بـ 45 قرية بمركز ملوي بشكل مباشر ومن خلال الشركاء المحليين، وتم تنفيذه بـ 7 قري حتي الآن.