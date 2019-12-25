إيران تقطع الإنترنت تحسبا لموجة احتجاجات جديدة غدا

قطعت السلطات الإيرانية الإنترنت في عدة محافظات ومدن، تحسبا لاحتجاجات غدا الخميس، جرى الدعوة إليها في حملة عبر مواقع التواصل حسبما أفادت قناة "الحدث".

وأفادت بيانات شركة مرصد الإنترنت "نت بلوكس NetBlocks" بحدوث خلل في شبكات الهواتف المحمولة في إيران صباح يوم الأربعاء، 25 ديسمبر.

وأكدت "نت بلوكس" أن المستخدمين للإنترنت عبر الهواتف المحمولة في إيران أبلغوا عن انقطاع الخدمة في مدن متعددة، حيث تُظهر بيانات الشبكة هبوطين متميزين في الاتصال في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي و8:00 صباحاً.

وذكرت الشركة أن العطل لا يرتبط بأي مشكلة دولية، وقد ربط المستخدمون ذلك باحتمال اندلاع الاحتجاجات المخطط لها في 26 ديسمبر.

وفي السياق نقلت وكالة "إيلنا" عن مصدر موثوق في وزارة الاتصالات الإيرانية، أن قطع إنترنت الهاتف النقال حدث في عدد من المحافظات، وبأمر من السلطات الأمنية.