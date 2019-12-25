ندّد البابا فرنسيس في رسالته إلى "المدينة والعالم" بمناسبة عيد الميلاد، اليوم، بهجمات "المجموعات المتطرفة" وخطف المؤمنين في أفريقيا.

ودعا الحبر الأعظم في ساحة القديس بطرس "بالطمأنينة للمضطهدين بسبب إيمانهم خصوصا المبشرين والمؤمنين المخطوفين وضحايا هجمات الجماعات المتطرفة خصوصا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا".

وأكّد البابا فرنسيس، أن الشعب الفنزويلي "المنهك" يجب ان يحصل على "المساعدة التي يحتاج اليها"، وسط أزمة سياسة واقتصادية وعقوبات تضرب البلد اللاتيني.

وصلى الحبر الأعظم في صلاته لعيد الميلاد "لتشجيع الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب التوترات السياسية والاجتماعية وضمان حصوله على المساعدة التي يحتاج إليها".