اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020 للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات يوم 9 يناير وتنتهي يوم 23 يناير للعام 2020.

وجه المحافظ الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات وتجهيز اللجان، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي وتوفير الإضاءة اللازمة، والقيام بالمرور الميداني للتأكد من تجهيز اللجان والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كافي.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع أية اشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات .

أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات التعليم العام لصفوف النقل في مراحل التعليم (ابتدائي - إعدادي) تبدأ في 9 يناير وتنتهي في 15 يناير، وامتحانات الشهادة الإعدادية من 16 يناير وتنتهي في 23 يناير، وامتحانات النقل لمراحل التعليم الثانوي العام (الأول والثاني ) طبقا للجداول المرسلة من الوزارة تبدأ في 11 يناير وتنتهي في 23 يناير.

وأضاف أن امتحانات التعليم الفني (تجاري - صناعي - زراعي) تبدأ في 31 ديسمبر الحالي وتنتهي في 23 يناير للعام 2020.