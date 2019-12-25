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"جارتنر": 1.9 تريليون دولار قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي لاقتصاد العالم

"جارتنر": 1.9 تريليون دولار قيمة مضافة من الذكاء الاصطناعي لاقتصاد العالم

"الصيادلة": معامل "البرج" تبيع الأدوية بتخفيض 20% بالمخالفة للقانون

"الصيادلة": معامل "البرج" تبيع الأدوية بتخفيض 20% بالمخالفة للقانون

العلاج المتكامل للسكتة الدماغية في اليوم العلمي السنوي للأمراض العصبية

العلاج المتكامل للسكتة الدماغية في اليوم العلمي السنوي للأمراض العصبية

"الحركة الوطنية" يُعدل لائحته لتوسيع صلاحيات أمناء المحافظات

"الحركة الوطنية" يُعدل لائحته لتوسيع صلاحيات أمناء المحافظات

محافظ المنيا يبحث مع وفد "إنقاذ الطفولة" نشاط الهيئة في 45 قرية بملوي

محافظ المنيا يبحث مع وفد "إنقاذ الطفولة" نشاط الهيئة في 45 قرية بملوي

إيران تقطع الإنترنت تحسبا لموجة احتجاجات جديدة غدا

إيران تقطع الإنترنت تحسبا لموجة احتجاجات جديدة غدا

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انهيار "الخلطة السبكية".. الجمهور يتمرد على حبكة "الراقصة والمطرب الشعبي"

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

مرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. "مصر تعمل" تعلن وظائف شاغرة لجميع المؤهلات

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

"الشهر العقاري".. مصلحة تنتظر التطوير

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

دار "أطفال القمامة": 12 رضيعاً.. و"مفيش لبن"

في مثل هذا اليوم.. ميلاد 6 من عظماء العالم 4 منهم حصلوا على جائزة نوبل

في مثل هذا اليوم.. ميلاد 6 من عظماء العالم 4 منهم حصلوا على جائزة نوبل

هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

هل سماع "أصوات الحوت الأزرق" دليل على اقتراب يوم القيامة؟

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