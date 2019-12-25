تعرضت مدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لعاصفة رملية خفيفة، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى.

وأعلن مركز العمليات وإدارة الأزمات، بدويان عام المحافظة، حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن وفي كافة القطاعات المعنية.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مدينة، للتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، تزامنا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور، لاتخاذ كافة التدابير واتباع الإرشادات اللازمة التي تقلل من الآثار الناجمة، عن سوء أحوال الطقس، مع التأكيد علي كافة استعداد المعدات الثقيلة، ونشرها على جميع الطرق، لرفع تراكمات الرمال من الطرق أول بأول.

وأكد المحافظ، أن العاصفة الرملية خفيفة، ولم تؤثر على حركة المرور بالطرق الدولية والطرق الداخلية، وأن جميع لطرق تعمل بشكل طبيعي، كما جرى تطهير جميع مخرات السيول، تحسبا لحدوث أي طوارئ.

ومن جانبه أكد العميد مصطفي عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، أنه جرى تكثيف الحملات والدوريات المرورية علي الطريق الدولي الواقع في نطاق مدينة الطور، وتفعيل الرادارات على الطرق الدولية بالمحافظة للحد من السرعة، كما جرى نشر تحذيرات لقائدي السيارات على الطرق الدولة بضرورة توخي الحذر أثناء السفر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح وارتفاع الأمواج.