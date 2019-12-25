كشف الفنان حسن الشافعي، كواليس تعاونه مع الفنان أحمد سعد، ومُطرب المهرجانات "إسلام كنكا"، في أغنية جديدة، تحمل اسم "مامي كوسا"، من المُقرر طرحها مطلع شهر يناير المُقبل.

ووصف "الشافعي" خلال لقاءه مع برنامج "إم بي سي تريندج"، تعاونه مع أحمد سعد و"كنكا" في مشروع غنائي واحد، بـ"معجزة كبيرة"، موضحًا أن الفكرة تكمن في تقديم عمل جيد للجمهور، مضيفًا "إننا نعمل حاجة غريبة، أمر سهل مش صعب، عشان كدة ممكن تطلع وحشة".

وأعرب عن تمنيه بأن تنال الأغنية إعجاب الجمهور فور طرحها خلال الأيام المُقبلة، موضحًا "أعتقد إننا عملنا حاجة كويسة ومبسوطين منها، وأهم حاجة منخافش".

وكانت شركة "ذا بيسمينت ريكوردز" للإنتاج الفني، أعلنت أن الفنان حسن الشافعي سيطلق أحدث أعماله أول شهر يناير المقبل، وهي أغنية تحت اسم "مامي كوسا"، التي يتعاون فيها مع المطرب أحمد سعد ومطرب المهرجانات الشعبية "إسلام كنكة" في أول لقاء يجمع بين الثلاثة، وهي من كلمات منة عدلي وإسلام كنكا، وألحان إسلام كنكا وأحمد سعد وخالد.