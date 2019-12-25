عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع محيى الدين جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية والوفد المرافق له، لبحث سبل سداد مديونات الضرائب العقارية المستحقة علي الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ.

وأعلن اللواء خالد فودةه، أنه جرى الاتفاق، على سداد الضرائب العقارية للفنادق بالتقسيط علي مدار 6 شهور وتسديد الضرائب العقارية للفنادق المتعثرة على مدار عام بخلاف الرابط السنوي.

وأكد المحافظ أن هذه الاجراءات التي تتخذها الدولة لتشجيع تنشيط الاستثمارات والوقوف بجانب المستثمرين في جنوب سيناء خاصة أن القطاع السياحي شهد خلال الفترة الماضية حالة تراجع شديدة مما أثر علي المستثمرين .