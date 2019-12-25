قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن لجنة الاقتراحات، وافقت على عدد من الاقتراحات برغبة، المقدمة منه وعدد من نواب مطروح، أهمها اقتراح إنشاء مستشفى مركزي بالقرية 23 بنجر السكر، بالمشروع القومي لشباب الخريجين بالمحافظة.

وأضاف "رسلان"، أن اللجنة خلال اجتماعها برئاسة همام العادلي، وافقت على افتتاح مكتب للسجل المدني، بقرية 27 بنجر السكر مشروع الخريجين، والإحالة للحكومة للتنفيذ، بالإضافة إلى انشاء ورش ومعامل جديدة، بالمدرسة الثانوية الصناعية بالحمام بمطروح.

ووافقت اللجنة، على الطلب المقدم منه، والنائب رزق جابي بإدخال الصرف الصحي، إلى قرى السلام وأولاد جبريل وأولاد مسعود والعميد والشمامة بالحمام، و13 قرية من قرى الخريجين.

كما وافقت اللجنة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد رسلان، بإنشاء فرع للتأمين الصحي بالحمام.