أكد الدكتور محمد القوصي رئيس الجهاز التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، على التواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإعداد أول احتفالية مصرية، بيوم الفضاء المصري في 20 يناير المقبل، والاحتفال بإطلاق طيبة واحد.

وأشار خلال لقائه بوفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة هاني أباظة وكيل اللجنة، للوقوف على أخر مستجدات برنامج الفضاء المصرى، مؤكدا أننا نعمل على نشر ثقافة الفضاء بين المصريين، والعمل على إطلاق أول مسابقة لمشروع القمر الصناعي المدرسي.

وأوضح أن المسابقة ستتضمن تمكين الطلاب من عمل ألكان سات، وهو يشبه زجاجة المياه الغازية، لافتا إلى أن الوكالة ستعمل على تدريب الطلبة أسبوع داخل مدارسهم، على أن يجري الإعلان عن نتيجة المسابقة، في أبريل 2020، لإعلان الفائز بعد إطلاق أقمار ألكان سات، من أماكن مرتفعة، وتلقي الإشارات لاختيار أفضل سات مدرسي.

فيما أكد النائب اللواء هانى أباظة وكيل لجنة التعليم، الذي ترأس وفد اللجنة اليوم، خلال زيارته، أنه لولا القيادة السياسية، لما انطلق مشروع وكالة الفضاء ليرى النور من جديد.