شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، جدلا بشأن الاقتراح برغبة، المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن سداد وزارة الأوقاف، قيمة فواتير استهلاك المرافق بالمساجد التابعة لها.

وجرى تأجيل الاقتراح، الذي يطالب الوزارة بسداد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد الأهلية، وتوصيل المرافق لهذه المساجد، لمزيد من الدراسة.

وعقب ممثل وزارة الأوقاف، على الاقتراح، مؤكدا أن هناك تنسيق مع وزارة الكهرباء، والشركة القابضة لمياه الشرب، بأن تدفع فواتير الكهرباء والمياه عن طريق ما يسمى بـ"المصادقة"، موضحا أنه جرى دفع مبلغ 400 مليون و83 ألف جنيه للكهرباء في عام 2018/2019، ودفع مبلغ 575 مليون للمياه فى 2018/2019.

وأشار ممثل "الأوقاف"، إلى أن كل دور العبادة غير الحكومية، تتكفل بها الوحدات المحلية فيما يتعلق بالمرافق.

ورد النائب زكريا حسان، مقدم الاقتراح، قائلا: "الوحدات المحلية لا تدفع لمساجد الأوقاف، ولا يصح أن يتبرع شخص ببناء مسجد وتقول له تحمل المرافق".

فى سياق متصل، أجلت اللجنة، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن إعفاء المساجد والكنائس من رسوم استهلاك الكهرباء والمياه، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تعيين خطباء المكافأة بوزارة الأوقاف غير المعينين بالقطاع الحكومي، نظرا لاعتذار جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن حضور الاجتماع.

وشهد الاجتماع، موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن تخصيص خطبة جمعة، يكون موضوعها حول ذوي الاحتياجات الخاصة، وحثهم على العمل والدراسة وكيفية التعامل معهم.

وأوصت وزارة الأوقاف، بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في زيادة الخطب والدروس عن قضاياهم.

وقال محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن المحافظة خاطبت وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، ورد بأن الوزراة تترجم خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وتخصص خطب جمعة عن أخلاق الإسلام في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومشكلاتهم، وأنه سيجرى تنفيذ الاقتراح من قبل مديرية أوقاف الجيزة.

فيما قال الدكتور سيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن وزارة الأوقاف تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصص خطب جمعة على مدار العام خاصة بهم، ويجري ترجمة الخطبة بلغة الإشارة، ولكن فكرة تخصيص خطبة كل شهر صعبة إلى حد ما، نظرا لكثرة القضايا والمشكلات، متابعا: "الاقتراح جيد ونخصص دروس فى المساجد عن قضايا ذوى الإعاقة، وسيتم زيادة خطب الجمعة".