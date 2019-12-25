تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم الأربعاء، مضمار الهجن الدولي، للاطمئنان على أعمال التطوير، ورفع كفاءة المضمار، بتزويده بأحدث الأساليب التكنولوجية والتقنية.

وقال المحافظ، إنه حريص علي تطوير المضمار أولا بأول، ليكون جاهز لاستقبال السباقات والمهرجانات الإقليمية والدولية المختلفة، مما يساهم في تنشيط السياحة الرياضية والعربية بمدينة شرم الشيخ.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات الكبرى والمتابعة، والعميد مصطفى عابدين مدير إدارة المرور بالمحافظة.