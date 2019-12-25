الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك "الحرم القدسي الشريف"، والتي كان آخرها سماح الشرطة الإسرائيلية، اليوم، لعضو كنيست باقتحام الحرم الشريف واستمرارها بإدخال مجموعات المتطرفين والتغاضي عن تصرفاتهم داخل الحرم الشريف.

وأكدت الوزارة رفضها لهذه الانتهاكات المتواصلة التي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي، محذرة من مغبة استمرار هذه الانتهاكات التي لا تسهم إلا بزيادة التوتر والاحتقان، مطالبة بوقفها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني.

وشددت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط.

يشار إلى أن الأردن يشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة بموجب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994.