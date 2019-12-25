تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يتضمن إجمالي ما جرى ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 20 طن و824 كجم في 18 محافظة.

وأشار التقرير إلى أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يجرى إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والمنوفية، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، وكفرالشيخ، ودمياط، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، حيث جرى تحرير 113 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.