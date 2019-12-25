شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، احتفال بطريركية الأرمن الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد، برئاسة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك.

وصرح المحافظ أنّ الأعياد في مصر فرصة لإظهار وحدة الشعب المصري بمختلف طوائفه، موجهاً التهنئة للمسيحيين بعيدهم.

كما شارك "عبدالعال" نائباً عن رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في احتفال بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، برئاسة البطريرك ثيوذوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بعيد الميلاد المجيد، والذي أُقيم بمقر البطريركية، بحضور المستشار حسام زعتر، مندوب رئاسة الجمهورية، وعدد من قيادات الدولة.

وأكد المحافظ الروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأنّ مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.