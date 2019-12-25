أعلن البنك المركزي المصري، عن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ليصبح يوم الخميس 16 يناير 2020 بدلا من غدا الخميس 26 ديسمبر 2019.

وقال المركزي، في بيان، قبل قليل، إن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية بعد أن يجري اعتماد تشكيل مجلس إدارة المركزي للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

ويعد استهداف التضخم واحدا من أهم أهداف لجنة السياسة النقدية، وتعتمد في سبيل تحقيق ذلك على عدة أدوات من بينها، مستوى أسعار الفائدة على الودائع والقروض.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الفائدة بنسبة إجمالية 3.5% على مدار الاجتماعات الثلاث المتتالية الماضية، في إطار توجهات لتنشيط السوق وزيادة معدلات التمويل لدفع الإنتاج والنمو الاقتصادي.