أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 4 من العاملين بمستشفى فوه للتأمين الصحي، للمحاكمة التأديبية، على خلفية الإهمال الطبي الجسيم، الذي تسبب في وفاة سيدة، عقب حقنها بعقار خاطئ عند تخديرها نصفيا، لإجراء عملية ولادة قيصرية لها.

وكشفت النيابة، أن المحولون للمحاكمة التأديبية، هم استشاري تخدير بالمعاش ومتعاقد مع المستشفى، ممرضتان بقسم العمليات، بالإضافة إلى أخصائية تمريض.

وافادت تحقيقات النيابة، بأن المتهم الأول طبيب التخدير، حقن المتوفاة بطريق الخطأ بعقار "الكابرون" الخاص بإيقاف النزيف في النخاع الشوكي، بدلاً من عقار "الماركين" المستخدم كمخدر نصفي أثناء إجرائها عملية الولادة القيصرية، ما ترتب عليه حدوث تشنجات ومضاعفات للمذكورة، أدت إلى وفاتها.

وأضافت النيابة، أن المتهمة الثانية ممرضة قسم العمليات، سحبت عقار "الكابرون" بطريق الخطأ، بدلاً من عقار "الماركين" المستخدم في التخدير النصفي، وتقديمه للمتهم الأول لحقن المريضة به في النخاع الشوكي.

أما المتهمة الثالثة ممرضة المستشفى، حضرت عقار "الكابرون" ضمن المستلزمات الطبية والأدوية لعملية الولادة القيصرية للحالة، بدون طلب من أخصائية النساء والتوليد أو طبيب التخدير، ووضعه على طاولة التحضير بغرفة العمليات، ما ترتب عليه خطأ من طبيب التخدير والممرضات بقسم العمليات في تخدير المريضة المذكورة، على النحو آنف الذكر، الأمر الذي أدى إلى حدوث تشنجات ومضاعفات للحالة ووفاتها.

وفيما يتعلق بالمتهمة الرابعة أخصائية تمريض، أعدت أمبول العقار المشار إليه أثناء إجراء التخدير للحالة المتوفاة، بعمليات المستشفى بناء على أوامر طبيب التخدير، ودون اختصاصها بذلك الأمر، الذي ترتب عليه حقن المتوفاة بعقار خاطئ أدى إلى وفاتها.

وكانت النيابة أوقفت، فور بدء التحقيقات، كبير أخصائي التخدير (المتهم الأول)عن العمل بالمستشفى، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وتعود الواقعة، إلى تلقى النيابة الإدارية بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن شكوى أحد المواطنين، يتضرر فيها من دخول زوجته مستشفى فوه للتأمين الصحي لإجراء عملية ولادة قيصرية، وطبيب التخدير حقنها بحقنة عقار "الكابرون" بدلاً من عقار "الماركين" في النخاع الشوكي، ما ترتب عليه تعرضها لتشنجات، وعدم انتظام عضلة القلب، وغيبوبة مستمرة وخلل في وظائف الجسم الحيوية، وجرى نقلها لعناية خاصة، عقب تدهور حالتها الصحية، حتى توفيت لاحقا، نتيجة تلك المضاعفات.

وباشرت نيابة فوه تحقيقاتها في القضية رقم 384 لسنة 2018، بمعرفة منى جابر خليل رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار السيد العريني مدير النيابة.

وكشفت التحقيقات، دخول المتوفاة لمستشفى فوه للتأمين الصحي يوم 9 أكتوبر 2018 صباحا، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبعد الكشف عليها من طبيبة النساء بالمستشفى، قررت ضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية فورا، وجرى تحضير العملية، وبعد دخولها غرفة العمليات ببضع دقائق، حدث لها ألم شديد وهياج وتشنجات.

جرى إعطاؤها بنج كلي، وإجراء القيصرية وإخراج الطفل، وعمل الإسعافات الأولية لها، وإخبار الزوج بوجود تشنجات لدي زوجته، وأن تلك التشنجات، نتيجة البنج وجرى تحويل الحالة إلي أحد المستشفيات الأخرى، لاحتياجها لعناية مركزة فائقة بمعرفة الأطباء، حتى توفيت لاحقا في 24 أكتوبر 2018.

وورد للنيابة، تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أنه بفحص وتشريح جثة المتوفية، وبالاطلاع علي تقرير استشاري التخدير بمصلحة الطب الشرعي، فإن سبب الوفاة، التهاب رئوي بسبب الرقاد مدة طويلة في غيبوبة، التي كانت سبب إعطاء عقار"الكابرون" عن طريق الخطأ، أثناء عملية الولادة القيصرية، بواسطة طبيب التخدير، وأن طبيب التخدير أخطا خطأ جسيما، بسبب إعطاء المريضة عقار"الكابرون" بدلا من عقار "الماركين"، ما أدى لدخولها في غيبوبة مدة طويلة، ثم الوفاة وهو مسؤول عن ذلك، وعن نتائجه وهي الوفاة.

وبناءً على ما تقدم، وفور صدور حكم من محكمة فوه الجزئية في القضية رقم 3964 لسنة 2019 جنح فوه، بالحكم غيابيا بحبس استشاري التخدير بمستشفى فوه للتأمين الصحي، ثلاث سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، انتهت النيابة لقرارها المتقدم، بإحالة المتهمين المذكورين جميعا للمحاكمة التأديبية.