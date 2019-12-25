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عاجل.. إحالة المتهمين بقتل وتقطيع كلب بالمطرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

عاجل.. إحالة المتهمين بقتل وتقطيع كلب بالمطرية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة

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شقيقة أحد ذوي القدرات الخاصة: بيحب يتصور ومتذوق للفنون

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"تشغيل الشباب" يعلن عن وظائف بشركة تصنيع أسلاك كهربائية

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