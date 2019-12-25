أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم، بإصابة 3 مدنيين بينهم امرأة، جراء انفجار دراجة نارية في مدينة الصدر.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إن "دراجة نارية انفجرت، اليوم، بالقرب من مستوصف طبي في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، ما أسفر عن إصابة امرأة ومدنيين اثنين بجروح خطيرة".

جدير بالذكر أن 5 مدنيين أصيبوا، في وقت سابق اليوم، جراء انفجارين في منطقتي الأمين والمعالف شرقي وجنوبي بغداد، فيما أصيب 4 آخرون بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب شمال العاصمة بغداد.