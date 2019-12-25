بعد اتلافه أكثر من 3 آلاف لغما أرضيا..تعرف على مشروع "مسام" السعودي

أتلف مشروع "مسام"، 3 آلاف و736 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثي في مديرية باب المندب بمحافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكرالموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن عملية الإتلاف شملت ألفا و822 لغما مضادا للدروع، و324 لغما فرديا، وألفا و413 "فيوز وكبسولة"، و172 قذيفة غير منفجرة و32 عبوة ناسفة، فيما أكد مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، أن إجمالي ما تم إتلافه من قبل فرق مسام في الساحل الغربي بلغ 66760 تنوعت بين ألغام، وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

و"مسام" هو مشروع إنساني سعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، ويأتي المشروع استمراراً لجهود المملكة العربية السعودية ومكانتها العالمية والفعالة في الأعمال الإنسانية.

ويأتي خطر الألغام في اليمن نتيجة انتشار كميات كبيرة من الألغام التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتسببت بعاهات دائمة، والتي أثقلت كاهل المنشآت الصحية والعلاجية، وتسببت فيخسائر اقتصادية للأفراد والمجتمع.

وذكر موقع المشروع على الإنترنت، أنه تم تدشيتن أعماله، في مايو من العام 2015، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم بآلية رصد دقيقة وطرق نقل متطورة وسريعة، تتم من خلال الاستعانة بمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الربحية الدولية والمحلية في الدول المستفيدة ذات الموثوقية العالية.

وأوضح موقع "مسام"، أنه أهداف المركز تتضمن ما يلي:

1- تطهير المناطق اليمنية من الألغام الأرضية.

2- التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

3- تعزيز الأمن في المناطق اليمنية.

4- مساعدة الشعب اليمني في معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.

5- إنشاء آلية لدى المجتمع اليمني تمكنه من تحمل المسؤولية على المدى الطويل.