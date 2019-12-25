السيسي متحدثا عن الإنجازات: "إحنا بنجري بأقصى ما نستطيع"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق الكثير من الانجازات في كل الملفات، مضيفًا: "إحنا بنجري بأقصى ما نستطيع، في ظل حالة اتشكلت على مدى 50 عامًا حتى في أدائنا".

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه، اليوم، مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، على هامش افتتاح مشروعات الفيوم، الذي نقله التليفزيون المصري، أن وزارة الزراعة تمتلك 51 مزرعة لتربية الماشية لا تعمل، مضيفًا: "ده اللي اتكلمنا عليه في خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني، اليوم بالفيوم، لو كانوا يعملوا لحققوا نتائج كبيرة".

وتابع: "أنا مش هحاسب وزير الزراعة على حاجة، ده لسه جاي أول أمبارح، بس لو كل مزرعة من دول فيها 3 آلاف رأس ماشية، يبقى احنا بنتكلم عن 300 ألف رأس، ده رقم مش بسيط، خاصة إن العمالة بتاعتها موجودة بالفعل، وبتاخد مرتباتها من موازنه الدولة، وبالتالي فإن جزء كبر من اقتصاديات المشروع موجودة، بشرط إننا نقدر ندير الأمر بشكل جيد".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.