وصل الرئيس الأريترى أسياس أفورقي، اليوم، إلى أديس أبابا في زيارة لإثيوبيا.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، أن آفورقي سوف يجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية الأخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وسيلتقي الرئيس الإريتري خلال إقامته في إثيوبيا، مع المسؤولين الإثيوبيين لمناقشة القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

كان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد قام بزيارة إلى أسمرة، العام الماضي، شهدت استئناف فتح السفارات وعودة رحلات الطيران بين البلدين، وكانت أريتريا وإثيوبيا قد خاضتا حربا بين عامي 1998 و2000، أسفرت عن مصرع نحو 80 ألف شخص قبل التوصل إلى تسوية للأزمة بين الدولتين.

ووقعت إثيوبيا وإريتريا اتفاق سلام بعد تعيين الدكتور أبي أحمد رئيسا للوزراء في أبريل 2018، فيما حددت الاتفاقية حقبة جديدة من التعاون بين البلدين ، بما في ذلك إعادة تأسيس الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل النقل وإعادة فتح السفارات.