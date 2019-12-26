جرى إجلاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، من تجمع للانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في عسقلان، مساء اليوم، بعد تقارير عن إطلاق وشيك لصاروخ من قطاع غزة، وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "كان 11" التليفزيونية العامة، لحظة هروب نتنياهو عقب اقتراب أحد رجال الأمن منه لابلاغه "انذارا".

ويحيي رئيس الوزراء التجمع الذي ضم نحو مئة ناخب من الليكود قبل إجلائه مع زوجته سارة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

وأعلن جيش الاحتلال في بيان مقتضب: انطلق صاروخ من قطاع غزة واعترضته منظومة القبة الحديدية، مضيفا أن صفارات الإنذار دوت في مدينة عسقلان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم، أنه أثناء زيارة نتنياهو لمستوطنة أشكلون، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة نفسها وفي مستوطنات أخرى داخل منطقة غلاف غزة، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وهذه المرة الثانية التي تطلق فيها الصواريخ على عسقلان اثناء وجود نتنياهو، حيث فر نتنياهو في سبتمبر الماضي اثناء وجوده على منصة لالقاء كلمة امام المستوطنين، وعلق حينها "إن لحظة هروبه من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وفي سبتمبر، كان نتنياهو غادر خلال الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية تجمعا في مدينة أشدود الجنوبية عندما دوت صفارات الإنذار معلنة عن إطلاق صواريخ.

وغدا الخميس، سيختار أعضاء الليكود زعيمهم الجديد، كجزء من الانتخابات التمهيدية التي طالب بها المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء جدعون ساعر.

وستجري إسرائيل انتخاباتها الثالثة في الثاني من مارس المقبل خلال أقل من عام أملا بإنهاء أسوأ أزمة سياسية في تاريخها بعد فشل الليكود ومنافسه "ازرق ابيض" في الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية.