لقى طفلان شقيقان مصرعهما حرقا، داخل شقة بمنطقة أبو رواش بكرداسة، وذكرت التحريات والتحقيقات أن حريقا نشب في شقة بمنطقة أبو رواش، وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل، وحاصرت النيران غرفة الطفلين أثناء نومهما، ولم يتمكن الجيران من إنقاذهما.

وبمجرد وصول قوات الحماية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة اللهب، وبدأت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، في مناقشة الشهود، وإجراء التحريات اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة إلى مكان الواقعة، وناظرت جثتي الطفلين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.