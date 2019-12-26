جراد لـ"الوطن": زيارة أردوغان لتونس تدخل في السيادة الوطنية لبلادنا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس، الأربعاء، في زيارة وصفت بالمفاجئة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، يتصدرها الملف الليبي في أعقاب الاتفاق المثير للجدل الموقع مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال رياض جراد، القيادي في الاتحاد العام لطلبة تونس، إن زيارة أردوغان إلى تونس بمرافقة طاقم "حربي" متكون من وزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، ووزير دفاعه، خلوصي أكار، إلى جانب مدير المخابرات تأتي عقب ساعات من لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بوفد من قبائل ليبية في قصر قرطاج وقبلها فائز السراج، حيث تنتدرج هذه الزيارة في إطار استيضاح الموقف التونسي الرسمي من التدخل التركي المباشر في ليبيا.

وأضاف جراد لـ"الوطن": "استقلال قرارنا الوطني على المحك" مبرزا أن هذه الزيارة الهدف منها هو تحويل تونس إلى منصة عسكرية تركية لضرب الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر وفتح الأجواء البرية والبحرية والجوية لدخول المقاتلين وتمرير الأسلحة إلى الميليشيات والعصابات الإرهابية.

ورجح جراد أن يشكل دعم الإخوان في تونس وليبيا والجزائر ملفا أساسيا أيضا ضمن الملفات التي سيبحثها أردوغان مع رئيس حركة النهضة الإخوانية ومجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، وهي تشكل تطورا خاصة بعد وفاة قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح .

وأكد جراد، أن الموقف الرسمي التونسي غير منسجم بتاتا مع الموقف الشعبي في تونس الذي يريد إحلال السلام والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية والرافض تماما للإملاءات التركية وتدخلاتها السافرة في المنطقة والتعامل بمنطق الوصاية مع دول مستقلة ذات سيادة، موضحا انحيازهم المبدئي إلى القوى الوطنية في ليبيا وعلى رأسها الجيش الوطني الليبي ضد تغلغل الميليشيات والعصابات الإرهابية على اعتبار أن أمن تونس من أمن ليبيا.