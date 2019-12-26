بدأت، منذ قليل، ظاهرة كسوف الشمس بعدد من الدول من بينها سيرلانكا والإمارات وسنغافورة، بحسبما أعلنت صحيفة الإمارات اليوم.

ويوم الاثنين الماضي، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن حدوث كسوف حلقي للشمس في نهاية ربيع الآخر، بالتزامن مع اقتران شهر جمادى الأول لعام 1441 هجرية، بدءًا من الخميس.

وأكد المعهد في بيان عنه أنّ الكسوف الحلقي يرى في الهند وسيرلانكا وسنغافورة وإندونيسيا، وبعض مدن الإمارات العربية، ورأس روبس بسلطنة عُمان والهفوف بالمملكة العربية السعودية، موضحا أنّ مسار الكسوف سيقطع نحو 12 ألفا و900 كيلومتر من سطح الأرض ومغطيا مساحة عرضها 118 كم.

وأضاف المعهد أنّ أقصى مدة زمنية للكسوف الحلقي 3 دقائق و40 ثانية وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر نحو 97% من كامل قرص الشمس، ويرى الكسوف جزئيا في بعض مدن البلدان العربية وباكستان والهند وسيرلانكا وماليزيا وإندونيسيا وبروني والفلبين.

وتابع المعهد أنّ الكسوف يستغرق منذ بداية مرحلته الأولى وحتى نهاية مرحلته الثانية 5 ساعات و36 دقيقة تقريبا، ويمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئي بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية في سواحل البحر الأحمر في رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفي الغردقة لمدة 7 دقائق، وفي سانت كاترين لمدة 6 دقائق، وفي شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفي القصير لمدة 12 دقيقة، وفي مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفي شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفي أبورماد لمدة 26 دقيقة، وفي حلايب لمدة 27 دقيقة.

وأشار المعهد إلى أنّ الكسوف الحلقي حالة خاصة من حالات الكسوف الشمسي تحدث عادة حين يكون القمر أثناء دورته الشهرية حول الأرض في طور المحاق في نهاية الشهر القمري، وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، ويقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران، وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه، وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منهما.