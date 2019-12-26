شهد اليومان الماضيان أحداثا عديدة في الوسط الفني وكانت حديث السوشيال ميديا، أبرزها ظهور الفنانه زينة في العرض الخاص لفيلم "الفلوس" بهوت شورت رغم برودة الجو وكانت حديث السوشيال ميديا.

كما كان لظهور الراقصة جوهرة في العرض الخاص لنفس الفيلم، نصيب من حديث السوشيال ميديا، حيث يعتبر أول ظهور لجوهرة بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة.

مَي عمر هي الأخرى تم تسليط الضوء عليها من السوشيال ميديا وذلك بعد ارتدائها فستانا مرصعا بالماس والأحجار الكريمة يقدر ثمنه بـ15 مليون دولار وذلك في الديفليه الخاص بمصمم الأزياء هاني البحيري.

هنادي مهنى كانت أيضا حديث السوشيال ميديا بعد إعلان والدها هاني مهنى عبر برنامج et بالعربي، عن خطبتها الجمعة المقبلة من أحمد خالد صالح، ابن الفنان الراحل خالد صالح.

حوادث الفنانين كان له أيضا جانب من أحداث اليومين الماضيين، فقد تعرض الفنان الشاب هيثم محمد، وزوجته الفنانة وفاء قمر، لحادث سير، وذلك بعد انفجار إطار سيارتهما.

ونشر "هيثم" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة للإطار بعد انفجاره، مُعلقًا عليها: "الحمد لله".

وأيضا الفنان الشاب أحمد داش تعرض لحادث سير أيضا، ونشرت والدته عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" صورة لسيارة أحمد وهي مهشّمة.

وطمأن أحمد داش، جمهوره في تصريح خاص لـ"الوطن"، مؤكّدًا أنّه بخير ولم يصبه أي مكروه.