برنامج حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2019 

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، عن برنامج حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها الخامسة عشرة، والذي يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020.

يحضر الحفل، عددًا من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع وعدد كبير من الفنانين والمثقفين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الحفل.

تبدأ مراسم الحفل مع ضيفة الشرف الفنانة القديرة سوسن بدر، وتقدم الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وسيجرى الإعلان عن أسماء الفائزين في مجالات الرواية والمجموعة القصصية والسيناريو والنص المسرحي والنقد الأدبي، بمشاركة الفنان القدير محمود حميدة، والمخرج السينمائي الكبير الأستاذ داوود عبدالسيد، وسيدة السرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والعديد من الفنانين والمثقفين، ويتخلل الحفل فقرة غنائية للمطربة الشابة كارمن سليمان.

كانت مؤسسة ساويرس، أعلنت مؤخرًا عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية، فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي 5 أعمال هي: "جوائز للأبطال" لـ أحمد عوني، "تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا" لـ شريف عبدالصمد، "ليلة يلدا" لـ غادة العبسي، "درب الإمبابي" لـ محمد عبدالله سامي، "المقاعد الخلفية" لـ نهلة كرم.

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية، تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "قميص تكويه امرأتان" لـ أحمد الدريني، "أفلام عبده باراديزو.. الشركة السرية" لـ محمد عثمان الفندي، "تقرير عن الرفاعية" لـ محمد الفولي، "مسيح باب زويلة" لـ مصطفى زكي، "زار" لـ هبة خميس.

بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو مكتوب مباشرة إلى السينما (عمل أول) كالتالي: "احنا مين" لـ أشرف رياض، "وصال" لـ مافي ماهر، "ويذهب لأجل الضال" لـ محمد المصري، "طريق البحر" لـ محمد مهاود، "هابي برزداي" لـ مصرية عبدالعزيز ودنيا ناصر.