ضبط أدوية ترامادول مهربة داخل صيدليات بالسويس

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالسويس، بالتنسيق والتعاون مع مباحث مكافحة المخدرات بالمحافظة عدة حملات تفتيشية مشتركة على الصيدليات.

وأسفرت حملات التفتيش عن ضبط أدوية ترامادول مهربة وأدوية جدول دون فواتير وأدوية مهربة، وجرى تحريز الأدوية وعمل التقرير الفني اللازم وتسليم التقرير والأحراز لمباحث المكافحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت مديرية الصحة، في بيان لها، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس وتعليمات وكيل وزارة الصحة بالسويس بإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأماكن غير المرخصة بالمخالفة للقانون.