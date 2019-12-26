أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 42 و48 لسنة 2019 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من "عرفات يوسف عرفات الخواجة" من مواليد فلسطين بتاريخ 82\7\1986، و"ماهر إسماعيل حمدان المصري" من مواليد فلسطين بتاريخ 2\2\1985 فلسطينيين الجنسية وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

كما أصدر المجلس القرار رقم 43 و45 و46 لسنة 2019 بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من "علاء الدين محمد صلاح الدين صالح" من مواليد إسرائيل بتاريخ 18\9\1998، و"بسام أحمد عبد العاطي سليمان" من مواليد القاهرة بتاريخ 1\10\1989، و"سوزان أحمد عبد العاطي سليمان" من مواليد القاهرة بتاريخ 21\8\1998، لتجنسهم بالجنسية الإسرائلية دون الحصول على إذن سابق.

كما نص القرار رقم 47 لعام 2019 على إسقاط الجنسية المصرية عن "صفا بنيامين زكى غبريال" من مواليد القاهرة بتاريخ 1\1\1987، لتجنسه بالجنسة الأمريكية دون الحصول على إذن سابق.

ونشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ اليوم للإطلاع عليه اضغط هنـــــــــــــــــــــا.