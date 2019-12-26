قدمت دار الإفتاء المصرية كشف حساب، لما قدمته من إنجازات على مدار العام 2019، ويضم أبرز جهودها على تصحيح مسار الإفتاء ومواجهة فوضى الفتاوى بتوفير الخدمات الإفتائية بوسائل مختلفة ومتعددة

وبحسب تقرير الإفتاء، استقبلت الدار مليون و100 ألف فتوى خلال العام 2019، وشهد هذا العام إقبالًا كبيرًا من طالبي الفتوى على دار الإفتاء المصرية، وبلغ عدد الفتاوى التي أصدرتها الدار خلال العام مليون ومائة ألف فتوى من إدارات الدار المختلفة ما بين شفوية ومكتوبة وهاتفية وإلكترونية وكذلك خدمة البث المباشر على صفحة الدار الرسمية على فيس بوك والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال العام.

وقامت الدار بتدريب 50 مفتيًا من 30 دولة، مضيفاً أنه في إطار تنفيذ الأمانة العامة للمهام المنوطة بها في مجال التدريب على الفتوى جرى تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي على الإفتاء ومواجهة التطرف لأئمة دول قارة أفريقيا

وفي هذا السياق، قدَّم موقع التأهيل الإفتائي للمتصدرين للفتوى برنامجه الأول الذي التحق بالدراسة فيه أكثر من 50 دارسًا من أكثر من ثلاثين دولة.

1. 3 آلاف ساعة صوتية ومرئية.

2. منصة هداية التابعة للأمانة حتى الآن نحوًا من 3 آلاف ساعة من شروح الكتب التراثية ونحوًا من 30 دورة إلكترونية لطلبة العلم.